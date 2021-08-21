شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن خطوات التظلم على نتيجة الثانوية 2021 وتتيح رابط تقديم الطلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 202، منها عدم سداد أية رسـوم "التظلـم مجاني" ولا توجـد قيود على عدد المـواد المتظلم منـها، ومدة التظلـم أسبوع يبدأ من السبت 21-08-2021 م وحتي الخميـس 26-08-2021 م، ويتم تحديـد ( المادة أو المواد) المتظـلم منهـا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة في بيان لها: أنه تم الإعلان عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر القادم.

وأوضحت الوزارة، أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا، موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.