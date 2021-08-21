الأمور المستعجلة تقضي بوقف إجراءات الحجز على "شقة الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد يوسف، بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على "شقة الزمالك" الصادر ضد المستشار أحمد عبدالفتاح حسن.

ولم يتعرض الحكم لمقتنيات الشقة من مجوهرات وقطع أثرية والتي تخضع لتحقيقات النيابة العامة.

كان مالك الشقة المستشار أحمد عبدالفتاح حسن تقدم بإشكال حمل رقم 935 لسنة 2021 "تنفيذ وقتي مستعجل"، أمام المحكمة.

واختصم فيه 3 أشخاص وهم كل شقيق زوجته خالد محمد حامد ونجله كريم أحمد عبدالفتاح ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة.

كانت جهات تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، اكتشفت شقة مليئة بالكنوز الأثرية واللوحات والمجوهرات في الزمالك، اشتهرت إعلاميًا فيما بعد باسم شقة الزمالك ومغارة علي بابا، خلال تنفيذ حكم قضائي ضد ابن مالك الشقة.

وردًا على ما قيل ونشر، أصدر المستشار أحمد عبد الفتاح، مستشار في المحكمة الدستورية في الكويت، مالك شقة الزمالك، بيانا حول الواقعة، وقال إن نجله كريم، الذي هو على خلافات مع خاله، لا يمتلك الشقة.

وقال المستشار الذي يعيش خارج مصر منذ 20 عامًا، إنه نجل وزير سابق، وزوجته كذلك، في فترات زمنية سابقة، وإنه يمتلك الموجود من مجوهرات وتحف ولوحات في شقة الزمالك، كما يمتلك الأوراق الثبوتية لملكيتها.