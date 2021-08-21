قاصر تحاول الهرب من جحيم والدها بالهرم: "بيعمل معايا حاجات عيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

رحلة سفر رتبت لها قاصر في منتصف العقد الثاني من عمرها؛ هربا من جحيم أبيها كانت سببا في كشف المستور.

"شهد" فتاة في عمر الـ15، استقلت قطارا من القاهرة في طريقها إلى الأقصر. استوقفها أفراد الأمن بمحطة سوهاج لصغر سنها وعدم وجود مرافق لها.

قدم أفراد الأمن الرعاية اللازمة للصغيرة وأبلغوا مكتب نجدة الطفل الذي حضر على الفور لتقديم العون لـ"شهد".

وقالت الطفلة إنها كانت في طريقها لوالدتها بمحافظة الأقصر هربا من سوء معاملة والدها لها، لافتة إلى أنها سئمت العيش معه حيث يعمل حارس عار بمنطقة الهرم.

كلمات الصغيرة فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما روت لمسؤولي نجدة الطفل سبب استقلالها القطار "عايزة أهرب من أبويا.. بيعمل معايا حاجات عيب".

كرر المحقق سؤاله على "شهد" ليستقي منها الخبر اليقين فجاءت الصدمة بتأكيدها على اعتداء والدها عليها جنسيا مستغلا تواجد الأم في الأقصر.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الأب المشكو في حقه في أحد الأكمنة التي أعدت له، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.