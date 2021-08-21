واقعة مفبركة.. الأمن يكشف حقيقة سرقة سائق شركة بالإكراه في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات اختلاق واقعة تعرض سائق بإحدى الشركات للسرقة بالإكراه بالإسماعيلية، وتحديد وضبط الجناة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا من سائق بشركة للدهانات، يفيد أنه أثناء سيره بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مُستقل سيارة الشركة، فوجئ بسيارة "ميكروباص" قامت بمحاولة استيقافه وبها 4 مجهولين، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وأطلق عيار ناري منها تجاه زجاج السيارة وتمكنوا من استيقافه واستولوا على (مبلغ مالي) خاص بالشركة التي يعمل بها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده إلى عدم صحة ادعاء الـمُبلغ واختلاقه للواقعة، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات وأضاف بقيامه بالاتفاق مع كلٍ من سائق بذات الشركة - شقيق الأول "له معلومات جنائية"- مقيمان بالشرقية، على افتعال الواقعة والاستيلاء على الـمبلغ المالي مُستخدمين سيارة نقل، وأضاف بتحصله على جزء من المبلغ المستولى عليه أرشد عنه وباقي المبلغ بحوزة المتهمين الآخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن باقي المبلغ المالي والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.