بينهم سيدتان.. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه من قائدها في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة بالإكراه من قائدها بالفيوم.

البداية عندما تلقى مركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من سائق بإحدى شركات نقل الركاب، مقيم بالجيزة، بأنه عقب توجهه لمنطقة ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة للتقابل مع أحد العملاء ولدى وصوله تقابل مع 5 أشخاص 3 رجال، سيدتان واتفقوا معه على توصيلهم لدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم نظير مبلغ مالي، ولدى وصولهم فوجئ بإشهار أحدهم سلاح أبيض واستولوا منه على السيارة قيادته ولاذوا بها بالهرب وقاموا بالتخلي عنها بمنطقة زراعية متاخمة بدائرة مركز شرطة أبشواي.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 5 أشخاص 3 رجال، وسيدتين "لهم معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.