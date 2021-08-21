بعد تداول فيديو على الفيسبوك.. الأمن يضبط شخص لقيامه بإطلاق أعيرة نارية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ لقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالدقهلية، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تضرر عدد من الأهالي؛ لقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء مسببًا حالة من الذعر للأهالي بالمنطقة.

بالفحص تبين قيام حاصل على دبلوم – مقيم ببندر السنبلاوين بالدقهلية بإطلاق أعيرة نارية من بندقية بحوزته ابتهاجًا بنقل أثاث أحد أقاربه استعدادًا لزفافه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية خرطوش".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.