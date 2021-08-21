أمن القاهرة يضبط 3 أشخاص بـ"مخدرات وأسلحة نارية" في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم السلام أول حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم " بدائرة القسم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش– طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لترويج تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.