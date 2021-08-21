تحسين المسكن.. متحدث الإسكان ينشر عدة صور للمقارنة بين مشروعات الإسكان الحالية والسابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان، عدة صور للمشروعات التي تنفذها الوزارة بالمدن الجديدة، في مقارنة بالمشروعات التي كانت تنفذ في العقود السابقة.

وقال خطاب، في منشور له بموقع فيسبوك، مقارنة بين أنواع الإسكان الحكومي الذي كان يقدم وما يتم تقديمه حاليا، حيث يظهر فارق البعد النوعي لتحقيق التنوع وتحسين نوعية المسكن ضمن أهداف الاستراتيچية القومية للإسكان.

واعتمدت المقارنة على معظم المشروعات التي تقدمها وزارة الإسكان بداية من وحدات الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط (سكن مصر ودار مصر) وكذلك الإسكان الساحلي، وشقق الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرح وزارة الإسكان في الوقت الحالي المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس (سكن لكل المصريين 2) والتي تشمل على شقق لمحدودي ومتوسطى الدخل، كما تستعد هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة لطرح عدد كبير من المشروعات في المدن الجديدة خاصة بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان الساحلي والإسكان المتميز.