شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. التعليم تعلن رابط تقديم التظلم على نتيجة الثانوية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط تقديم طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يقدم الطلاب الراغبين فى التظلم على النتيجة طلباتهم إلكترونيا وتتضمن ملء استمارة بها بيانات الطالب " الاسم ورقم الجلوس والمواد التى يرغب فى التظلم عليها.

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى " https://tazalom.emis.gov.eg/



موقع تظلمات الثانوية العامة 2021

ووجهت وزارة التربية والتعليم الطلاب لقراءة تعليمات إجراء طلب التظلم جيــدا :-

1- عدم ســداد أية رســـوم ( التظلـــــم مجانــــي ) .

2- لا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها .

3- مدة التظلـــم إسبـــوع يبــدأ من السبــــت 21-08-2021 م وحتي الخميـــس 26-08-2021 م .

4- يتــم تحديـــد ( المــــادة أو المــــــواد ) المتظـــلم منهـــا.

5- لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة أو التعديـــــل بعد إنتــــــهاء عمليــــــة التسجيــــــل.

6- برجــاء متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الكتروني عصر يوم السبت الموافق 21 أغسطس لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر القادم.

وتابع وزير التربية والتعليم: يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا، وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة الكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم: سوف نتقبل طلبات إعادة الفحص مجانا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.

وتابع الوزير: التظلمات على نتائج الامتحانات كانت دائما وتاريخيا تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها إضافة إلى التأكد من تصحيح كل الأسئلة والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات ولكنها لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام.