شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الثانوية العامة.. إعلان رابط تقديم الطلبات عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عصر اليوم ، رابط تقديم طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يقدم الطلاب الراغبين فى التظلم على النتيجة طلباتهم إلكترونيا، وتتضمن ملء استمارة بها بيانات الطالب " الاسم ورقم الجلوس والمواد التى يرغب فى التظلم عليها.





تظلمات الثانوية العامةوقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الكتروني عصر يوم السبت الموافق 21 أغسطس لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع، ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر القادم.

وتابع وزير التربية والتعليم: يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا، وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص، موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة الكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم: سوف نتقبل طلبات إعادة الفحص مجانا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.

وتابع الوزير: التظلمات على نتائج الامتحانات كانت دائما وتاريخيا تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها إضافة إلى التأكد من تصحيح كل الأسئلة، والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات ولكنها لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام.

وأوضح الوزير: تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه، وبالتالي فإن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني أيضا للتيسير على الطلاب.

وأكد طارق شوقى: "السؤال عن نماذج الإجابة في هذا السياق مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط ولذلك لن ننشر هذه النماذج الآن لانها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما"، وسوف تنشر الوزارة نماذج الإجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد.