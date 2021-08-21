شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: 4 قطارات مكيفة جديدة وصلت من كوريا للخط الثانى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق وصول 4 قطارات مكيفة جديدة من القطارات الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثانى وردتها شركة هونداي روتم الكورية، ضمن التعاقد البالغ قيمته 130 مليون دولار بالإضافة إلى 63 مليون جنيه مصري لتوريد 6 قطارات جديدة شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة ثمان سنوات بعد فترة الضمان.

وتستقبل الهيئة القومية للأنفاق قطارا شهرياً من القطارات الـ6 المتعاقد عليها ليتم الانتهاء من توريدها بالكامل نهاية أكتوبر2021 ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط الثانى 10 قطارات من إجمالي 45 قطارا، ويتم تمويل هذه القطارات من خلال قرض ميسر من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة.

القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة كما يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع .