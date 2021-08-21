شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ783 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

وكالة الفضاء المصرية تعلن إطلاق 4 أقمار صناعية لأغراض البحث العلمى بـ2022

كشف الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عن إطلاق مصر العام المقبل 4 أقمار صناعية من نوعية "كيوب سات" لأغراض الاستشعار من البعد والبحث العلمي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية التي تسعى إلى توطين وتطوير الاستخدام السلمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وبناء أنظمة فضائية بتكنولوجيا مصرية خالصة تساهم في إعداد أجيال وكوادر علمية تنهض بالبلاد وتدعم الصناعة المصرية وتصل بها إلى المنافسة العالمية.

التعليم العالى: مصر الأولى إفريقيا فى مجال النشر العلمى لعام 2020

أشار تقرير قدمته دار نشر السيفير Elsevier للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول أداء البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى حصول مصر على المرتبة الأولى إفريقيًّا فى مجال النشر العلمي لعام 2020.

استقرار أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 بـ783 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب على المستوى العالمي والمحلي استقرارا ملحوظا اليوم السبت، وذلك عقب حركة محدودة للمعدن النفيس على مدار تداولات الأسبوع، حيث عجز الذهب عن الاقتراب من نقطة المقاومة المحددة بـ 1800 دولار، لتظل أونصة الذهب تدور في فلك 1780 إلى 1792 دولارا هذا الأسبوع.

الجهاز الطبى للأهلى يؤكد جاهزية محمد شريف لمباراة الجونة فى الدورى

يعود محمد شريف مهاجم الأهلي، إلى قائمة الفريق في مباراة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بدمياط الجديدة 1 سبتمبر

يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يوم الأربعاء 1/9/2021، وحتى يوم الأربعاء 13/10/2021، في تسليم دفعة جديدة (22 عمارة) من 73 عمارة بمشروع سكن مصر بالمجاورة 33 بالحي السادس مسلسل 3 بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية.. صور

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية.

التعليم: تظلمات الثانوية 2021 متاحة فى جميع المواد إلكترونيا بلا كنترولات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحت رابطا اليوم لتقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة 2021، على النتيجة، موضحة أن التقديم إلكترونى بلا كنترولات أو لجان إدارة، حيث لا يتطلب من الطلاب التوجه إلى الكنترول أو لجنة الإدارة لتقديم طلبات تظلم، مضيفة أنه من حق الطالب تقديم تظلم فى جميع المواد أو مادة واحدة حسب رغبته.

ليفربول ضد بيرنلي.. محمد صلاح يقود تشكيل الريدز المتوقع بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره بيرنلي في الواحد والنصف ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي، علي ملعب "انفيلد".

مصدر: لا صحة لاقتحام الجماهير حفل محمد رمضان بالساحل الشمالى

أفاد مصدر لا صحة لما تم تداوله بشأن اقتحام الجماهير حفل الفنان محمد رمضان المُقام بالساحل الشمالي بمطروح، حيث انتظم الحفل وعدم وجود أية تداعيات.

مروان محسن خارج حسابات بيراميدز فى الميركاتو الصيفى

علم ”الخليج 365” أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي لا يتواجد داخل حسابات نادي بيراميدز للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، رغم تأكد رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري لعدم اقتناع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالمردود الذي يقدمه المهاجم الدولي، بالرغم من حصوله على العديد من الفرص.

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

رئيس جامعة القاهرة يعلن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تخصيص 90 منحة مجانية كاملة لـ30 طالبا الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) تشمل المصروفات الدراسية والكتب، والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، موضحًا أن الـ 90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية.

السكة الحديد تستقبل دفعة من العربات الروسية المكيفة الجديدة الشهر المقبل

تستقبل هيئة السكة الحديد دفعة جديدة من العربات الروسية المكيفة خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

كيف تقدم لكلية الشرطة هذا العام؟.. 5 خطوات عبر الإنترنت من منزلك

تستقبل أكاديمية الشرطة خلال هذه الأيام طلبات الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية وما يعادها عبر الانترنت حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

أجواء حارة بالقاهرة الكبرى.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 21 أغسطس 2021 إلى الخميس المقبل.

بعد واقعة سمالوط..بنك مصر: نتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين

‎قال بنك مصر في بيان له، إنه انطلاقاَ من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك على مدار الفترة الماضية على ارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة ابلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر .