شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021 × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، اليوم .. ويقدم ”الخليج 365” فى النقاط التالية خطوات التظلم على النتيجة:

ـ توفير رابط إلكترونى للتظلم على النتيجة مساء اليوم.

ـ التظلم يشمل بيانات": الاسم + رقم الجلوس+ المواد المتظلم فيها.

ـ التظلم مفتوح لجميع المواد أو مادة واحدة حسب رغبة الطالب.

ـ التظلمات بدون أى مبالغ مادية.

ـ لن تتيح الوزارة نماذج الإجابات الخاصة بتصحيح الامتحانات.

ـ التظلم يقتصر على إعادة فحص أوراق الإجابة.

ـ يستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

ـ يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا.

ـ سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها.

ـ يتسلم نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.



وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحة أنه سيتم توفير رابط اليوم السبت 21 أغسطس لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر القادم، لافتة إلى أنه يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا، وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وأكدت التربية التعليم، أنه سوف تقبل طلبات إعادة الفحص مجانا هذا العام دون أى مقابل مادى للتيسير على أبنائنا الطلاب، مشددة على أنه من حق أى طالب التظلم على النتيجة حتى لو كان من أوائل الثانوية العامة، أو كان راسبا أو له دور ثان فالتظلم حق كفله القانون لجميع الطلاب وفئاتهم دون أى تفرقه، قائلة: لو طالب من الأوائل ويرى أنه يرغب فى التظلم يقدم سيتاح له هذا الأمر.



