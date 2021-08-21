شكرا لقرائتكم خبر عن هربا من جحيم "طالبان".. شاهد لحظة عبور رضيع أفغانى لسور مطار كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت شبكة cnn فيديو للحظة تسليم طفل رضيع أفغاني وهو يبكي بشدة من أهله للجنود الأمريكيين فوق جدار من الأسلاك الشائكة المحيط بمطار كابول لإجلائه من أفغانستان، في مشهد مأساوي يعبر عن عن الأوضاع الحالية في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان السريع على السلطة في البلاد.

ويأتي هذا المشهد في ظل عمليات الإجلاء التي تهيمن على مطار كابول منذ أيام محاولين الفرار من جحيم طالبان في أفغانستان، إذ تغلبت طالبان على الجيش الأفغاني بعد بدء القوات الأمريكية بالانسحاب من البلاد، ويهرب الناس من العاصمة الأفغانية بسبب ما ينتظرهم من مصير غامض، فكان من المتعارف عليه عن حكم طالبان السابق، شيوع وقوع عمليات جلد وحشية وبتر أطراف وإعدامات علنية، لذا يخشى الكثير من الناس عودة هذه الأوضاع مع سيطرة طالبان على سدة الحكم.

وكان ضابط مسئول في الجيش البريطاني بكابول، يقول إن بعض الأمهات اليائسات لجأن إلى رمي الجنود البريطانيين بأطفالهم من فوق السياج الشائك، في حين أكد وزير الدفاع البريطانى، أن المملكة المتحدة لا تقوم بإجلاء القصّر دون مرافقين، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

من ناحية أخرى، تصارع الولايات المتحدة لإسراع وتيرة إجلاء الأمريكيين والأفغان من مطار العاصمة الأفغانية كابول، وتعيقها عدة عوائق تتراوح من نقاط التفتيش المسلحة التى تقيمها طالبان إلى المشكلات المتعلقة بأوراق العمل. ومع اقتراب الموعد النهائى المحدد فى 31 أغسطس، فإن عشرات الآلاف لا يزالون فى انتظار إخراجهم من أفغانستان، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.