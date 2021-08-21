ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالجيزة.

كانت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الوارق) بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف مُتخذان من دائرة قسم شرطة الوراق مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 وقائع وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.