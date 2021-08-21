ضبط مندوب مبيعات لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مندوب مبيعات بإحدى الشركات الصناعات الغذائية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا يفيد بقيام "مندوب مبيعات بإحدى الشركات "للصناعات الغذائية" بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله .

أكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه باستغلال طبيعة عمله كونه مندوب مبيعات بأحد أفرع الشركة وقام باختلاس المبالغ المالية التي يقوم بتحصيلها من بعض العملاء وذلك لتسليمها إلى خزينة الشركة إلا أنه قام بالاستيلاء عليها لنفسه والتي بلغت قيمتها (ثلاثمائة وأربعة وستون ألف جنيه) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.