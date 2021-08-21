بعد 9 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن بأسلوب التسلق بالجيزة.

كانت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام (ثلاثة أشخاص" لأحدهم معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وأرشدوا عن المسروقات وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات تلك الوقائع على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.