الداخلية: تنفيذ 2493 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 13 قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 15 متهمًا "لعدد 8 منهم معلومات جنائية"، وضبط 4 قطع سلاح أبيض، وضبط مراقب هارب، وتنفيذ 2493 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.