أمن المنافذ: ضبط 36 قضية متنوعة.. وتنفيذ 233 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (معدات زراعية مستعملة - هواتف محمولة).

وفي مجال الأمن العام تم ضبط36 قضية، وتحرير 1587 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 233 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط 4 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.