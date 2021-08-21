الجيزة: رفع 72 ألف طن مخلفات بأحياء ومراكز المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها إلى 30 شركة ويجرى التعاقد لدخول شركات أخرى في الخدمة في إطار تدعيم منظومة النظافة وتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي.

وأضاف المحافظة في بيان اليوم، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيراً إلى أنه قد تم رفع أكثر من 72 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشوارع خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي وضمت رفع (١٠٠٧٠ طنا يوم ١٣ أغسطس) ورفع (٧٠٥٨ طنا يوم ١٤ أغسطس) ورفع (٩٢١٠ طنا يوم ١٥ أغسطس) ورفع (٨٢٠٣ أطنان يوم ١٦ أغسطس) ورفع (١٠٠٨٤ طنا يوم ١٧ أغسطس) ورفع (٨٢٨٢ طنا يوم ١٨ أغسطس) ورفع (١٠٨٠٩ أطنان يوم ١٩ أغسطس) ورفع (٧٩٣٧ طنا يوم ٢٠ أغسطس).

ووجه راشد، بحسب بيان، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة الأهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها، إلى جانب الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المواطنين والعمل علي حلها.