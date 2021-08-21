تنسيق الجامعات 2021.. إقبال ضعيف على مكتب تنسيق جامعة القاهرة في أول ساعات التقديم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد حسام:

شهد مكتب تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أول أيام تنسيق المرحلة الأولى، هدوءا وضعفا في الإقبال من جانب الطلاب الراغبين في التقديم.

ورصدت عدسة الخليج 365 حالة ضعف الإقبال الملحوظ في مكتب تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة.

ويرجع ذلك بحسب عدد من القائمين على مكتب التنسيق إلى عدم استلام الطلبة شهادات النجاح من المدارس حتى الآن، وذلك لكون اليوم السبت إجازة في غالبية المدارس، فضلا عن لجوء الكثير من الطلاب للتسجيل من المنزل (إلكترونيًا).

وأوضح القائمون على مكتب التنسيق: بعض المدارس ستقوم بتسليم الطلبة الشهادات اليوم ولكن الأغلبية ستقوم بتسليمها يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وانطلقت اليوم، السبت، أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 26 أغسطس الجاري.

ويكون الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى 88.4% لشعبة العلوم (علمي علوم)، و80% لشعبة الرياضيات (علمي رياضة – الشعبة الهندسية)، والشعبة الأدبية بحد أدنى 65%.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، اضغط هنا، على مدار 24 ساعة.

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