بنسبة لمعان 99%.. تفاصيل آخر ظاهرة فلكية لشهر أغسطس تشهدها سماء مصر غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي، غدًا الأحد الموافق 22 أغسطس الجاري.

وقال تادرس لـ"الخليج 365"، إن الظاهرة تتمثل في اكتمال القمر (بدر أغسطس)، ويبدو القمر بدرًا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 20 حتى 23 أغسطس، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

وأضاف رئيس قسم الفلك الأسبق: أما وقت البدر الكامل فسيكون في 22 أغسطس، ويبلغ لمعان القمر نسبة 99.7%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الحفش؛ لأن هذا الوقت من العام يسهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات العظمى.

وأشار إلى إمكانية ملاحظة وجود القمر وكوكب زحل يتجاوران في السماء يوم 21 أغسطس بعد غروب الشمس، وحتى الثالثة و45 دقيقة فجر اليوم التالي، وكذلك القمر وكوكب المشتري يتجاوران في السماء يوم 22 أغسطس، وحتى قبيل شروق الشمس فجر اليوم التالي.

وشهد شهر أغسطس الحالي، 6 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 2 أغسطس، بـ"زحل في المقابلة مع الشمس"، على أن تختتم هذه الظواهر غدًا الأحد 22 أغسطس، باكتمال القمر (بدر أغسطس).