شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن استحداث علاج الأذن بالمنظار بمستشفى السلام فى ورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جديد لمستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد بعد إجراء عملية استبدال عظمة الركاب إحدى عظيمات السمع فى الأذن لمريض بعظمة صناعية باستخدام المنظار، والتى تعالج فقد السمع الذى يزيد بشكل تدريجى بسبب مرض تصلب عظمة الركاب وتحسن حركة الصوت إلى الأذن الداخلية، وذلك لأول مرة داخل المستشفى.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه حضرت إلى المستشفى مريضة تبلغ من العمر 33 عامًا، وهى تعانى من ضعف سمع توصيلى نتيجة تيبس عظمة الركابى والتى تقع فى الأذن الوسطى ومسئولة عن توصيل الصوت للأذن الداخلية، وعليه تمت الفحوصات الطبية اللازمة للمريضة، وإجراء العملية لها بنجاح على يد فريق من أمهر أطباء الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى.

وأضافت الهيئة، أنه تعد جراحات علاج الأذن باستخدام المنظار من الجراحات الدقيقة والمتطورة والتى تساعد على سرعة أكبر فى الشفاء، كما تساعد على سرعة استقرار حالته الصحية وخروجه من المستشفى وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، حرص الهيئة على استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بمستشفيات الهيئة بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة، وكأحد أهداف مشروع التأمين الصحى الشامل بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بدءًا من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية عن طريق المعمل أو الأشعة ووصولًا بالعمليات والتدخلات الجراحية الكبرى، والتى يصل عددها إلى أكثر من 2500 خدمة تشمل كافة الاحتياجات الصحية للمواطنين.