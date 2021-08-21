شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 72 ألف طن مخلفات ورتش بأحياء ومراكز الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها إلى 30 شركة، وجارى التعاقد لدخول شركات أخرى بالخدمة في إطار تدعيم منظومة النظافة وتحقيق خطوات متقدمه في ذلك الملف الحيوي.

وأضاف راشد، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيراً إلى أنه قد تم رفع أكثر من 72 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشارع خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي وضمت رفع ( 10070 طن يوم 13 أغسطس ) ورفع (7058 طن يوم 14 أغسطس) ورفع ( 9210 طن يوم 15 أغسطس) ورفع (8230 طن يوم 16أغسطس ) ورفع (10084 طن يوم 17أغسطس ) ورفع ( 8282 طن يوم 18أغسطس ) ورفع ( 10809 طن يوم 19أغسطس ) ورفع ( 7937 طن يوم 20 أغسطس .

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من إنتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات، مشددا علي ضرورة الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها إلي جانب الإستجابة الفورية لشكاوي المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المواطنين والعمل علي حلها.