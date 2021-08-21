شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بـ13 معملا فى 5 كليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت جامعة عين شمس أبوابها ، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة وكلياتها المختلفة، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، حيث أكدت الجامعة توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق .

وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق اليوم السبت 21 أغسطس ونهاية المرحلة الأولى للتنسيق يوم 25 أغسطس و28 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، و الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى ، حيث يكون 88.4% علمى علوم، و80 %علمى رياضة ، و65.7% للشعبة الأدبية.

والتسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق سيكون بداية من اليوم السبت سواء من خلال أجهزة الحاسب الألى أو معامل التنسيق بالجامعات، مع اتاحة التعديل أمام الطلاب طوال فترة المرحلة وقبل غلق باب التسجيل.

وتستقبل جامعة عين شمس، طلاب المرحلة الأولى للتنسيق من خلال 13 معمل في خمس كليات هم : (الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وهذه المعامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم الكترونيا من خلال موقع التنسيق الالكتروني ، وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب ) .