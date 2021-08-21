شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقدم لكلية الشرطة هذا العام؟.. 5 خطوات عبر الإنترنت من منزلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل أكاديمية الشرطة خلال هذه الأيام طلبات الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية وما يعادها عبر الانترنت حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

ويقدم الخليج 365 للطلاب شرحا وافيا لكيفية التسجيل:

1ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الانترنت.

2 ـ اختيار موقع أكاديمية الشرطة.

3 ـ ادخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

4 ـ تظهر للطالب بيانات "الاسم، والمجموع، واسم المنطقة التعليمية".

5 ـ يظهر للطلاب 3 أيام، يختار منهم يوم لأداء الاختبار الأول.

ويسمح لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والأزهرية لهذا العام، التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال موقع الداخلية عبر الإنترنت، حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، ومتابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت.

ويسمح للطلاب بالاستمرار في إجراءات التقديم واختبارات "القدرات، والمقاس، والقوم" فقط، وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على 65%.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.