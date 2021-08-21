شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. انطلاق المرحلة الأولى وبدء تسجيل الرغبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، المرحلة الأولى لتنسيق قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الدور الأول 2021، حيث تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021، وذلك وفقا للحد الأدنى.

ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

كما يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.