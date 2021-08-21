شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها، بمحافظات: الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأكد رئيس الوزراء أهمية وضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بمحافظات المنطقة الشمالية، والتي سيكون لها مردود إيجابي واسع على توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا الإسراع بخطى التنمية، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للموقف التنفيذي لهذه المشروعات، لما ستحدثه من نقلة نوعية بوجه عام.