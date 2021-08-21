شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تظلمات الثانوية 2021 متاحة فى جميع المواد إلكترونيا بلا كنترولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحت رابطا اليوم لتقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة 2021، على النتيجة، موضحة أن التقديم إلكترونى بلا كنترولات أو لجان إدارة، حيث لا يتطلب من الطلاب التوجه إلى الكنترول أو لجنة الإدارة لتقديم طلبات تظلم، مضيفة أنه من حق الطالب تقديم تظلم فى جميع المواد أو مادة واحدة حسب رغبته.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني عصر يوم السبت الموافق 21 أغسطس لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة، ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع، ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر القادم.

وتابع وزير التربية والتعليم: يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا، وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم: سوف نتقبل طلبات إعادة الفحص مجانا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.