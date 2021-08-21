شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة عين شمس تعلن شروط الالتحاق بقسم الفرنساوى بالشراكة مع جامعة بواتييه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بالشراكة مع جامعة بواتييه الفرنسية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت جامعة عين شمس، أنه سيتم استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة البكالوريا الفرنسية وغيرها للعام 2020/2021 والراغبين في الالتحاق بالقسم للعام الجامعي 2021/2022 وذلك بدء من غد الأحد الموافق 22 أغسطس الجارى.

وأشارت الكلية إلى أن التقديم سيكون بدءا من هذا التاريخ، ويبدأ من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3 بعد الظهر.

وعن شروط التقدم لبرنامج الدراسة باللغة الفرنسية أوضح أنها كما يلى:

1- أن يكون الطالب مقبولا في كلية التجارة جامعة عين شمس-نظامي

2- أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم إجادة اللغة الفرنسية DELF-B2. ويُعفى من هذا الشرط الطلبة الحاصلين على البكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية باللغة الفرنسية.

● يُقبل ملف الطالب ويُعلق القبول لحين ورود بطاقة الترشيح.

ثانياً: اختبارات الالتحاق بالبرنامج:

1- اختبار اللغة الفرنسية لجميع المتقدمين والذي ينظمه المعهد الفرنسي بالكلية ويُعقد يومي الاثنين 23 أغسطس الجاري من الساعة 10 صباحاً الى الساعة 12 ظهراً أو الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 من الساعة 10 صباحاً الى الساعة 12 ظهراً.

● لا يجوز للمتقدم حضور هذا الاختبار الا مرة واحدة.

2- اختبار الرياضيات الذي ينظمه القسم ويُعقد بعد اختبار اللغة الفرنسية.

3- مقابلة شخصية مع لجنة من ممثلي كلية التجارة جامعة عين شمس وممثلي معهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه بفرنسا يتم تحديد موعدها بعد انتهاء جميع الاختبارات السابقة.