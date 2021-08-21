جامعة عين شمس تعلن تخصيص 28 منحة دراسية لطلاب مدارس المتفوقين

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القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس تخصيص 28 منحة دراسية لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM " " بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه سنويا تتحملها الجامعة وبعض موسسات المجتمع المدنى الداعمة للجامعةً.

وقالت جامعة عين شمس، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بأبنائنا المتفوقين ودعمهم لبناء جيل قادر على إدارة مقدرات الدولة.

وفى اطار سعى إدارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتقديم خدمة مجتمعية متميزة على أعلى مستوى بهدف النهوض بمستقبل وطننا وحمل لواء التنمية المستدامة لمصرنا الغالية.

وسيتم توزيع المنح كالتالى: 10 منح بكلية الهندسة، 4 منح بكلية العلوم، 3 منح بكلية الطب، 3 منح بكلية الصيدلة، 3 منح بكلية الزراعة، 3 منح بكلية الحاسبات والمعلومات، منحتان بكلية طب الأسنان.