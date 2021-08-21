أخبار مصر

الكنائس تحيي اليوم الليلة الختامية لنهضة "صوم العذراء" وتحتفل بعيدها غدا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، الليلة الختامية لنهضة صوم السيدة العذراء مريم، في إطار الاحتفال بنهاية صومها الذي استمر لمدة ١٥ يوما، واستعدادًا للاحتفال بعيدها غدًا.

وتتضمن الليلة الختامية لنهضة صوم السيدة العذراء تماجيد لها والتي يتم إقامتها طوال الصوم، ثم عروض للكورالات الكنسية للمراحل السنية المختلفة، وتكريم المتفوقين بالثانوية العامة من أبناء الكنائس.

وتحتفل الكنائس المصرية الأرثوذكسية، غدًا، بعيد صعود السيدة العذراء مريم، الذي يأتى في الثانى والعشرين من شهر أغسطس كل عام، تزامنًا مع انتهاء صوم الأقباط الأرثوذكس الذي يبدأ في 7 أغسطس ويستمر خمسة عشر يومًا كاملة.

وينتهي الصوم بقداس العيد غدًا، ويعد ذلك العيد الأشهر للسيدة العذراء خصوصًا بين المصريين، بالرغم من أن الكنائس تسجل للسيدة العذراء نحو 9 أعياد سنويًا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا