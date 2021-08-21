شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات الرى فى تخطى محدودية المياه والتغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة على مواجهة التحديات فى قطاع المياه، سواء الناتجة عن التغيرات المناخية، أو الشح المائى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى للتغلب على الآثار السلبية لتلك التحديات.

وفى التقرير التالى نتعرف على تصريحات الدكتور محمد عبد العاطى حول جهود وزارة الرى فى توفير المياه والتغلب على التغيرات المناخية.

1- مصر تواجه العديد من التحديات في قطاع المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، الأمر الذى يستلزم بذل مجهودات لمواجهتها .

2-يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر ، والمشروع القومى لتأهيل الترع ، والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث ، وغيرها من المشروعات الكبرى .

3- مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى ، تمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين .

4- وزارة الموارد المائية والرى تعمل جاهدة لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

5- مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، ووجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية يتم تعويض جزء منها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى .

6- تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف مليون م3/ يوم .

7- يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.60 مليون م3/ يوم ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق الدلتا .

8- يتم تنفيذ مشروع كبير فى غرب الدلتا ، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى 6 مليون م3/ يوم ، و أكثر من 450 محطة خلط وسيط.