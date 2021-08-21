شكرا لقرائتكم خبر عن بدء قبول طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا اليوم مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تنشر رابطا إلكترونيا عصر اليوم السبت الموافق 21 أغسطس لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة (التظلمات)، ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

وتابع وزير التربية والتعليم: "يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا، وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة الكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم: "سوف نتقبل طلبات إعادة الفحص مجانًا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب".