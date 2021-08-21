شكرا لقرائتكم خبر عن للمهندسين.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين بالعمل بوظائف بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل فرص عمل والشروط وكيفية التقديم واخر موعد ، كما يلى:
- وزارة الهجرة أعلنت عن توفير فرص عمل في ألمانيا للمهندسين في مجال هندسة البرمجيات
- فرص العمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA).
- التقدم للوظائف المعلن عنها سيكون عن طريق إرسال نسخة إلكترونية من الاستمارة المرفقة والمستندات المطلوبة إلى الوزارة على البريد الإلكتروني: [email protected]
- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري
- شروط التقدم لهذه الوظائف أن يكون المتقدم مقيم في جمهورية مصر العربية ويحمل الجنسية المصرية
- لا يجب ألا يزيد السن عن 40 عاماً.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة على الأقل.
- يشترط خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس المجال بعد التخرج
- يشترط إجادة العمل على قواعد البيانات مثل MySQL/ Oracle / SQL.
- خبرة في العمل بلغات البرمجة مثل JAVA / JAVAEE / JavaScript / C ++ / C # /Python / HTML5 / CSS3 /Angular React / PHP / S4 / HANA / Swif (iOS)/ Kotlin (Android).
- خبرة في مهام تكنولوجيا المعلومات الأخرى مثل تطوير مواقع الويب أو تطوير التطبيقات أو السحابة الإلكترونية.
- معرفة اللغة الإنجليزية حتى المستوى C1 .
- إجادة التعامل مع العملاء.
- ملء الاستمارة إلكترونيا فقط ولن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد
- يتم إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF
- سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.
- سيتم عقد مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية
- سيتم توفير لهؤلاء المرشحين ندوة تعريفية مفصلة حول برنامج THAMM ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا قبل المقابلات.
- سيكون هناك مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.
- من يجتاز مرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين سيحصل على برنامج تدريبي مكثف في القاهرة بهدف الإعداد والتأهيل المغادرة والعمل في ألمانيا.