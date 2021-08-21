شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة للمركز المصرى للفكر: حياة كريمة تغير واقع 4500 قرية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يوليو 2019، حيث رصدت الدولة 103 مليارات جنيه لتنفيذ المبادرة في 11 محافظة، وشملت المرحلة الأولى 377 قرية تتعدى نسبة الفقر بها 70%، وجاء عام 2020 ليتم إعلان مؤسسة "حياة كريمة" كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح.

وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه مع منتصف العام الجاري 2021 جاءت مبادرة "تطوير الريف المصري"، ورصدت الدولة لتنفيذها ما يفوق 700 مليار جنيه، على ثلاث مراحل لتشمل كل قرى مصر التي تزيد عن 4500 قرية وتوابعها، على أن تشمل المرحلة الأولى 1500 قرية، وتضمن المبادرة تحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير سكن كريم وتحسين مستوى معيشة الأفراد وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للقرى الأكثر فقًرا، حيث سجلت المبادرة في المرحلة الأولى تحسنا في معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 24 نقطة مئوية، وساهمت في تحسن معدل توفير الخدمات التعليمية بنحو 12 نقطة مئوية، وتحسين جودة الحيلة بنحو 18 نقطة مئوية، وساهمت المبادرة في توفير 71 ألف فرصة عمل من خلال إتاحة مشروعات صغيرة، وتراجعت معدلات الفقر في مصر إلى 7.29%عام 2019 / 2020 مقارنًة بنحو 5.32% فى بحث عام 2017 / 2018 وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.