شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن تصنيع مشتقات البلازما لتأمين مرضى الكبد والحروق وأمراض الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة التصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك في 14 من شهر يوليو الماضي بهدف تأمين أدوية مشتقات الدم للمرضى.

1- استقبال المتبرعين بـ 6 مراكز لتجميع البلازما موزعة بـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية.

2- التبرع بالبلازما متاح في مراكز: مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام، المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا.

3- من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري يقصدها المتبرعين.

4- مواعيد العمل بمراكز تجميع البلازما طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 10 مساءً.

5- تتضمن اشتراطات التبرع بالبلازما أن يكون المتبرع فوق سن 18 عامًا ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم خلال الـ 3 أشهر الماضية.

6- يتم الحصول من كل متبرع على عينة تتراوح بين 250 إلى 750 مل من البلازما حسب الحالة الصحية للمتبرع أثناء الجلسة.

7- يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق.

8- يتم سحب كمية من الدم من خلال جهاز يعمل على استخلاص البلازما وإعادة كرات الدم الحمراء إلى جسم المتبرع مرة أخرى أتوماتيكيًا عن طريق مجموعة من الأنابيـب ذات الاستعمال الواحـد (تستخـدم مرة واحدة فقط لكل متبرع).

9- يمكن تلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن (15335).