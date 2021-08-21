شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودى وشروط التوصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض الشروط التي يجب توافرها والمستندات المطلوبة لتنفيذ طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات الكهرباء الكودية، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.





1- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

2- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

3- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

4- صورة العقار من الخارج.

5- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الإنترنت.





2- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة -أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر- بتركيب العدادات الكودية.

3- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء، أى يمكن للمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

4- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد، للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

5- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

6-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها، ولكن يحمل رقما كوديا.

7- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره، وتتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.