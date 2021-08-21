شكرا لقرائتكم خبر عن 10 واجبات للكاهن فى الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة الكنسية الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أب اعتراف لكثيرين كمرشد ورفيق للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

وأعتمد المجمع المقدس لائحة الكاهن يوم 20 يونيو 2013 بعد مناقشات واسعة استمرت 6 أشهر لتصير نافذة التطبيق بعد 15 من اعتمادها، وتطبق فى جميع الكنائس فى مصر والمهجر وتصير تحت الملاحظة لمدة عامين، حيث تتلقى سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة أية ملاحظات حتى يمكن مناقشتها والاستفادة منها عند مراجعة هذه اللائحة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المهام الخاصة بالكاهن في الكنيسة الأرثوذكسية.

1 -الكاهن مسئول مسئولية مباشرة أمام الرئاسة الدينية (الأب البطريرك أو الأب المطران أو الأب الأسقف ) الذى يخدم تحت رئاسته عن قيامه بمهام خدمته وما يكلف به من مهام كما أنه مسئول عن التنسيق والمشاركة مع بقية الأباء الكهنة داخل الإيبارشية في أداء الخدمات والمهام المشتركة وذات الصلة وصولا للهدف الأساسى من الخدمة الكهنوتية.

2 -الالتزام بجميع القوانين والقرارات التى صدرت أو تصدر من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

3 -يلتزم الأب الكاهن بالسلوك الروحى الذى يتفق مع تعليم الإنجيل وعقيدة الكنيسة وتعاليم الآباء الرسل وقوانينهم ويمتنع عليه سلوك أى سبيل أو تصرف أو عمل يكون من شأنه المخدومين من أولاده الجسدانيين والروحيين وجميع شعبه.

4 -يمارس الأب الكاهن كافة أنشطة الكنيسة والمهام المسندة إليه بأمانة وتفانى وفى مواعيدها وبحسب طقوسها وألا يزيد عليها أو ينتقص منها بحسب ما هو متبع وما تسلمه من الآباء.

5 -يلتزم الأب الكاهن بالمحافظة على رعيته بتعليمها بكافة أشكال التعليم ، وتسليم العقيدة المسيحية الأرثوذكسية السليمة إليها ويسعى بكل الطرق لتحقيق نهضتها الروحية وخلاصها وتثبيت إيمانها والبحث عن الضالين والمفقودين والمرضي والمحبوسين والمحزونين والإهتمام بالفقراء والمحتاجين والغرباء والمأزومين وذوى الظروف والإحتياجات الخاصة ، ومايستجد من خدمات رعوية.

6 -يلتزم الأب الكاهن بالمشاركة والتوجيه والإرشاد والتقويم فى كافة قطاعات الخدمة والأنشطة والخدمات والممارسات التى تتم فى الكنيسة وذلك بروح المحبة والوداعة ونبذ الفرقة أو الكبرياء أو التسلط لاحتواء جميع الأطياف فى المسيح يسوع إذ أنهم وهم متعددون إلا أنهم واحد في جسد المسيح الواحد الذى هو كنيسة االله.

7 -يلتزم الكاهن بمنتهى الأمانة فى الفصل بين أمواله الخاصة وأموال الكنيسة وما يأتمنه الشعب عليه من عطايا تصرف بمنتهى الدقة والحكمة فى الغرض المخصص لها (مبانى الكنيسة – إخوة الرب – أنشطة الكنيسة.. إلخ).

8 -يلتزم الأب الكاهن بحضور الندوات والسيمينارات والأنشطة التى تحددها الرئاسة الدينية المباشرة أو الأعلى والتى يكون من شأنها رفع المستوى الروحى والتعليمى لديه ويكون التخلف عن حضور تلك الندوات والسيمينارات والأنشطة – دون مبرر – موجب لمساءلته.

9 -يلتزم الكاهن بعدم استخدام كنيسته فى أنشطة للطوائف الأخرى إلا بعد موافقة الرئاسة الكنسية.

10 -ضرورة الإلتزام الارثوذكسى مع الطوائف الأخرى فى حالة المشاركة معهم فى المناسبات.