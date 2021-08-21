شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. انطلاق موقع التنسيق للمرحلة الأولى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

التعليم تؤكد احتفاظ طلاب الثانوية العامة بالتابلت لاستخدامه فى المرحلة الجامعية