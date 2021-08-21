شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. انطلاق موقع التنسيق للمرحلة الأولى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
التعليم تؤكد احتفاظ طلاب الثانوية العامة بالتابلت لاستخدامه فى المرحلة الجامعية
الصحة: 5 تعديلات أجرتها الوزارة على بروتوكول علاج أعراض كورونا
وزيرة التضامن تهنئ أوائل الثانوية العامة من ذوى الهمم هاتفيا
الصحة تعلن تعليمات جديدة بشأن تطعيمات لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل
"حياة كريمة" تسابق الزمن.. مدارس جديدة ومجمعات خدمية بقرى 6 مراكز فى البحيرة
وزارة الصحة تبحث إدارج صرف ألبان الأطفال ضمن المنظومة المميكنة
القومية للأنفاق تستقبل ثانى قطارات مونوريل العاصمة الإدارية الشهر الجارى
وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يفتتحان مسجد بقرية العراقى فى الشرقية.. صور
انتظام صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد
القوى العاملة: تحصيل 160 ألف جنيه مستحقات 4 عمال مصريين بإيطاليا
استمرار صرف السلع التموينية اليوم لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس
انطلاق موقع التنسيق للمرحلة الأولى للجامعات وإتاحة تسجيل الرغبات
مكتب التنسيق يطمئن طلاب الثانوية العامة بعد تأخر الشهادات.. اعرف التفاصيل