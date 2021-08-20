شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية بحفل رسامة شمامسة جدد لكنيسة العاشر: نشكر الله على دولة ما بعد 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى حفل رسامة شيوخ وشمامسة جدد، لكنيسة العاشر من رمضان الإنجيلية بمحافظة الشرقية، بحضور القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، وعدد من القيادات الدينية والشعبية بمحافظة الشرقية.



الكنيسة الإنجيلية فى العاشر من رمضان

وقدم رئيس الكنيسة الإنجيلية خطاب الحفل، وقال فى بداية كلمته: "بعد أن تابعنا ما يحدث حولنا من توترات وأحداث عالمية، نصلى دائمًا ونشكر الله على استقرار بلادنا العزيزة مصر، وكيف تجاوزنا تهديدات كادت أن تعوق استقرار مصرنا الغالية، ومن هنا أرسل برقية شكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، على دولة ما بعد 30 يونيو".

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر فى كلمة الاحتفال "اكسر الدوائر المغلقة من حولك التي تبعدك عن محبة الآخر، أحب أخيك وقريبك والجميع من حولك، ولا تجعل رؤيتك الضيقة دليلك لمحبة الآخر، كيف لك ألا تحب قريبك الذي تراه، وتحب الله الذي لا تراه، نصلي أن يمنحنا الله القدرة على المحبة الحقيقة للجميع".



الدكتور أندرية زكى

وأضاف رئيس الإنجيلية فى كلمته: "أشعر بسعادة كبيرة اليوم لوجودي معكم بكنيسة العاشر، وأتقدم بخالص التهنئة للشيوخ والشمامسة الجدد، وجميع شعب وراعي الكنيسة الإنجيلية بالعاشر من رمضان".

وشارك فى مراسم الاحتفال، القس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى، الدكتور القس ثروت وهيب، أستاذ الإرساليات بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلى، والشيخ نبيل فهمى سكرتير مجلس الكنيسة، والأخ ميشيل ناجى، خريج كلية اللاهوت الإنجيلية.