شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية": ختام الدورة التدريبية حول الحوار والتفاوض والوساطة بمشاركة 20 متدربا إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الافتراضية حول الحوار والتفاوض والوساطة، والتي نظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بمشاركة 20 متدربا من عدد من الدول الإفريقية، شملت جنوب السودان ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون.

وذكرت الخارجية - في بيان، اليوم الجمعة- أن الدورة التي استمرت خمسة أيام تهدف إلى تعزيز مهارات التفاوض والوساطة للكوادر الدبلوماسية بتلك الدول الشقيقة من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ للمساهمة بشكل فعال في جهود الوقاية من النزاعات في القارة وتسويتها، وذلك في ضوء خبرات مصر الممتدة في هذه المجالات وانطلاقاً من دورها الرائد في حفظ السلم والأمن في إفريقيا.

وتناولت الدورة المفاهيم المختلفة لتسوية النزاعات مع التركيز على الوساطة والأدوات اللازمة لتحقيقها بنجاح، بالإضافة إلى القضايا المعاصرة في صنع السلام مثل تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذلك إدماج المرأة في جهود صنع السلام والوساطة وكيفية التعامل مع الجماعات المسلحة.

كما تم استعراض أفضل الممارسات في هذه المجالات في إطار المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية والأليات الإقليمية الإفريقية.

في هذا الصدد، أكد السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، على الأهمية التي توليها مصر لبناء القدرات الإفريقية في مجال صنع السلام وتسوية النزاعات، بما يساعد على توفير استجابة سريعة وفعالة من أجل منع نشوب الصراعات وتفاقمها.