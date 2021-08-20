شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة ألمانية بالإجراءات التأمينية بمطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى وفد أمني ألماني جولة تفقدية شملت مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم الدولي، لمتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطارات خاصة على الرحلات أيضا المتجهة من منتجعات مصر إلى ألمانيا، وذلك في إطار الزيارات الدورية التي تشهدها المطارات المصرية من سلطات مختلف دول العالم.

قالت مصادر مطلعة، إن وفدا أمنيا ألمانيا تفقد مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، على مدار ثلاثة أيام متواصلة، لمتابعة الإجراءات المطبقة على الركاب المسافرين، والتي تطبق على الرحلات المتجهة إلى برلين، خاصة في ضوء الجائحة الوبائية التي تشهدها دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، أن الوفد الألماني، تفقد الإجراءات المطبقة داخل “الكاترينج” بـ مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وأعمال الخدمات الجوية المتبعة على الطائرات المتجهة من المطارات الثلاثة إلى المدن الألمانية.

وأكدت المصادر، أن الوفد الألماني أنهى زيارته التفتيشية على مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، دون أي ملاحظات وأشاد بكافة الإجراءات المطبقة على الرحلات الجوية المتجهة إلى ألمانيا وداخل المطارات أيضًا، وأثنى على كافة الجهود التي تبذلها سلطات الطيران المصري، مؤكدا أن الإجراءات المطبقة داخل المطارات شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورا كبيرا على كافة المستويات.