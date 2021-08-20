ضبط 30 طن مخللات بها عفن ظاهري داخل مصنع بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

صادرت مباحث التموين 30 طن مخللات بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

وتبين أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "عفن ظاهرى"، ويشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.