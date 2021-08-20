ضبط 12 طن لحوم مُجمدة فاسدة قبل ترويجها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبطت أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بحوزته 12 طن لحوم مُجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى عبارة عن (سجق – كفته – برجر) معبأة داخل أكياس داخل سيارة نقل بداخل سوق العبور.

وبسؤاله أفاد بتفاقه مع أحد الأشخاص "محدد" على نقلها من منطقة صناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية إلى إحدى الثلاجات بسوق العبور بالقاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المسئول عن المضبوطات، وصاحب الثلاجة المنقول إليها.