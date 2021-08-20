أخبار مصر

إخماد حريق في شقة بالعمرانية دون إصابات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الجمعة، حريقا شبَّ في وحدة سكنية بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بحارة الحلوانى في منطقة العمرانية الغربية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المجاورات دون إصابات.

ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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