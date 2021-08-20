إخماد حريق في شقة بالعمرانية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الجمعة، حريقا شبَّ في وحدة سكنية بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بحارة الحلوانى في منطقة العمرانية الغربية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المجاورات دون إصابات.

ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق.