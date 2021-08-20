وزيرة الثقافة تنعى الدكتورة إيفيت نجيب الببلاوى: فن الباليه فقد إحدى رائداته

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتورة إيفيت نجيب الببلاوى العميد الأسبق للمعهد العالى للباليه بأكاديمية الفنون، والتى غيبها الموت اليوم الجمعة 20 أغسطس.

وقالت عبدالدايم: إن فن الباليه فقد إحدى رائداته، والتى تعد من أوائل المتخصصين فى المجال، مشيرة إلى مسيرتها الأكاديمية الطويلة التى نجحت من خلالها فى إعداد أجيال من المبدعين، وتوجهت بالعزاء لأسرتها واصدقائها ومحبيها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .

يذكر أن الدكتورة إيفيت نجيب الببلاوى، التحقت بمدرسة الباليه عام 1959 ضمن ثانى دفعة تم اختيارها بمدرسة الباليه المصرية التى تم إنشائها عام 1958، حصلت على دبلوم المعهد العالى للباليه علم 1968 بتقدير ممتاز وبكالوريوس المعهد العالى للباليه عام 1972 بتقدير جيد جداً ونالت درجة الماجستير فى الفنون عام 1982 ودرجة الدكتوراه فى الفنون عام 1988، قامت بتدريس سنوات مختلفة بمدرسة الباليه منذ تخريجها وتعيينها معيده بالمعهد، أشرفت وناقشت عديد من الرسائل لها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة.

كما شغلت العديد من المناصب منها عضو مجلس قسم طرق تدريس الباليه من عام 1988، عضو مجلس المعهد العالى للباليه 1988 - 1993 ، وكيل المعهد العالى للباليه من عام 2001 حتى عام 2004 عميد المعهد العالى للباليه 2004 ، عضو لجان امتحانات مدرسة الباليه، عضو لجان امتحانات بكالوريوس المعهد العالى للباليه وسنوات النقل، عضو لجان مرحلة الدراسات العليا عضو لجنة مسابقات الباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو لجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح المصرى الدورة الثانية 2007، أشرفت على جميع الطلاب والمهرجانات التى شارك فيها طلبة وطالبات مدرسة الباليه والمعهد العالى للباليه .