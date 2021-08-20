"وقاية النباتات" ينظم ندوة بعنوان "كيف تحقق أعلى استفادة من منحلك؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث "وقاية النباتات" التابع لوزارة الزراعة، ندوة تحت عنوان "كيف تحقق أعلى استفادة من منحلك" أقيمت في الدقهلية، بالتعاون مع مديرية الزراعة في المحافظة.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن تربية نحل العسل والإكثار من طوائفه فرع من أهم فروع الاستغلال الزراعي المستدام، ويمكن اعتبارها صناعة زراعية لا تحتاج إلى رأس مال كبير.

وأشار عبدالمجيد، إلى اهتمام وزارة الزراعة بهذا القطاع باستصدار القرار الوزارى رقم 1325 لسنة 2018 والخاص بتنظيم ترخيص تشغيل المناحل وعمل قاعدة بيانات بتربية النحل في مصر، والتي من خلالها يمكن وضع استراتيجية للنهوض وتطوير تربية نحل العسل، مؤكدًا أن صدور القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2019 والخاص بتنظيم دخول واستيراد ملكات نحل العسل المنسبة وراثيًا لتحسين صفات الملكات، مشيرًا إلى أن المعهد يعقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال لتوفير الدعم الفني لكبار وصغار النحالين.

وأوضح عبدالمجيد أن لهذه الندوة أهمية كبيرة للنحالين حيث تناولت عدة مواضيع منها كيفية الاستفادة من المنتجات العديدة لنحل العسل والمتمثلة في الغذاء الملكي والشمع والبروبوليس وحبوب اللقاح وسم النحل وغيرها من الطرود والملكات، لتحقيق أعلى عائد للنحال، والمعاملات التي يجب على النحال اتباعها، كما ركزت الندوة على بعض المعاملات التي يجب تجنبها والتي ينتج من اتباعها حدوث إجهاد للنحل وبذلك يتفادى النحال مثل هذه الأمور التي تضر بمنحله.