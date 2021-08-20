شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق موقع التنسيق للمرحلة الأولى للجامعات وإتاحة تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الآن، موقع التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية تجريبيا لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية.

كانت وزارة التعليم العالى، قد أعلنت الخطوات الكاملة التي يجب على الطالب على أن يتبعها لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى للتنسيق غدا السبت ، وفتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى وفيما يلى نرصد خطوات التسجيل:

1- قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

2- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك .

3- قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.













