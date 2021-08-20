شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إحلال السيارات القديمة توضح شروط استبدال الميكروباصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة، تفاصيل شروط استبدال الميكروباصات القديمة. وقال عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة اكسترا نيوز تقديم الإعلامية رانيا هاشم، إنه يجب أن يكون مر على السيارة منذ صنعها 20 عاما أو أكثر، ويكون عمر صاحب السيارة يتراوح ما بين 21 سنة، حتى سنة 65 عاما، وتكون رخصة السيارة سارية أثناء التقدم لمبادرة الإحلال، وأن تكون مسجلة بإحدى المحافظات السبعة المسجلة فى المرحلة الأولى.

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة: "جميع السيارات يتم تصنيعها بتكنولوجيا الوقود المزدوج، واستهلاك الغاز أقل 50 من مصروفات البنزين، والميكروباص يتمتع بأكبر نسبة من الحوافز، والدولة تسدد مقدم السيارة بدلا من المواطن وهو 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه".